Così come analizzato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, in linea con le direttive emanate dal Ministro dell’Interno, e in base alla pianificazione della Questura, nella giornata di ieri, 7 agosto 2023, sono stati effettuati serrati controlli interforze di ordine e sicurezza pubblica nell’area della Stazione Ferroviaria Roma Termini e nelle zone limitrofe.

Roma, stazione Termini e zone limitrofe: serrati controlli interforze. Ecco i dettagli

È stato impiegato ingente personale appartenente alla Polizia di Stato, sia del Commissariato Viminale che di Esquilino, unità cinofile e agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, con il supporto di Carabinieri del Gruppo di Roma, unitamente a quelli del Gruppo Tutela Lavoro e unità cinofili del Nucleo Carabinieri di Santa Maria di Galeria, personale della Guardia di Finanza e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

I servizi sono stati disposti al fine di prevenire fenomeni di microcriminalità predatoria, nonché contrastare lo spaccio di stupefacenti, verificare e controllare eventuali irregolari sul territorio nazionale ivi presenti, contrastare l’abusivismo commerciale ed effettuare verifiche amministrative capillari nei confronti degli esercizi commerciali presenti nella zona.

Nel corso dei serrati controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine, concentrati tra le due principali arterie di collegamento di via Giolitti e via Marsala e piazzale dei Cinquecento, sono state identificate 2536 persone, sono stati controllati 156 veicoli e rilevate 39 violazioni al Codice della Strada.

Analoghi servizi proseguiranno regolarmente anche nelle prossime settimane.