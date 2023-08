La tarda mattina di oggi, martedì 8 agosto 2023, una eliambulanza è intervenuta a Colleferro per trasportare d’urgenza una persona in eliambulanza in un ospedale di Roma.

Colleferro, persona trasportata in eliambulanza all’ospedale

Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di una giovanissima, afflitta da problemi cardiaci.

La ragazza è stata elitrasportata all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Augurandoci che la piccola riesca a risolvere le complicazioni, le auguriamo il meglio. Potrebbero seguire aggiornamenti.