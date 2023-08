Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentadue posti di professionista I livello, a tempo pieno ed indeterminato, per la consulenza tecnica, accertamento rischi e prevenzione. (GU n.58 del 01-08-2023)

La Gazzetta Ufficiale rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di trentadue posti presso la consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, nel ruolo dei professionisti, I livello di professionalità, di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area funzioni centrali, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 26 aprile 2022, si svolgerà nei giorni 12 e 13 settembre 2023, presso l’Auditorium della Direzione centrale per l’organizzazione digitale, sito in Roma, via S. Regina degli Apostoli n. 33.

Il calendario di svolgimento della prova scritta è pubblicato sul sito istituzionale www.inail.it – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Archivio concorsi.

La durata della prova scritta ed i punteggi previsti per la stessa verranno pubblicati sul sito istituzionale www.inail.it – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Archivio concorsi, in data 10 agosto 2023.