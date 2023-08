A dare la notizia della morte di Mario Tronti è, secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, l’esponente del Partito Democratico Stefano Vaccari che in un post su Twitter scrive: “Un grande onore essere stato tuo collega in SenatoStampa

per 5 anni, ed imparare da te sulla politica, la sinistra e il partito. Un grande dolore sapere che non ci sarai più ad insegnarci. Ciao #MarioTronti”.

Il cordoglio del Comune di Roma

“La scomparsa di Mario Tronti ci priva di un intellettuale unico, appassionato, con una capacità di analisi profonda, mai scontata, che ha sempre avuto come matrice la condizione del movimento operaio. Studioso eminente di Marx, animatore dell’operaismo italiano Tronti ha lasciato una traccia importante nella storia del pensiero di questo Paese, cogliendo alcune delle principali dinamiche sociali del secolo scorso, animando costantemente il dibattito culturale e filosofico anche con il suo impegno politico in prima persona. Le sue riflessioni rispetto al ruolo e all’identità della sinistra italiana hanno avuto sempre un forte impatto politico oltre che culturale, hanno fatto discutere generazioni di studenti come tanti semplici appassionati della politica. Voglio esprimere ai familiari di Tronti il mio più profondo cordoglio per questa dolorosissima perdita”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Esprimo il mio cordoglio per la morte del filosofo Mario Tronti, un intellettuale originale e appassionato che ha accompagnato con spirito critico e militante l’elaborazione del pensiero della sinistra italiana negli ultimi cinquant’anni. Ci mancheranno le sue riflessioni lucide, particolarmente attente al legame con la storia e con le esigenze sociali dei più deboli, espresse con una prosa e un’oratoria sempre affascinanti. Alla sua famiglia e ai suoi cari le miei più sentite condoglianze”. Così l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.

“Voglio esprimere tutto il mio cordoglio per la terribile notizia della scomparsa di Mario Tronti, grande intellettuale e padre dell’operaismo italiano, a cui la sinistra deve tanto, una figura di riferimento che non ha mai dimenticato nelle sue riflessioni l’importanza della relazione diretta con il quartiere Ostiense, dove era cresciuto e a cui si legava la sua formazione politica giovanile, vissuta tra gli operai dell’ex Italgas e i facchini dei Mercati Generali. Il Municipio Roma VIII si stringe alla famiglia e ai suoi cari ed intende ricordarlo nel quartiere che ha accompagnato le sue esperienze politiche e di vita quotidiana”. Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra Civica Ecologista, Amedeo Ciaccheri.

Foto di repertorio