Una notizia importante che desidero condividere con voi riguarda la bonifica di Malagrotta: con la pubblicazione dei due bandi di gara da parte della struttura del Commissario Unico per le Bonifiche per mettere in sicurezza il sito dell’ex discarica di Malagrotta, la più grande d’Europa, si avvia finalmente il risanamento di una grave ferita che ha deturpato per decenni il territorio della nostra città. Un avvio importante, che parte in concomitanza dell’approvazione di una legge europea fondamentale per l’ambiente: la Nature Restoration Law, approvata dal Parlamento Europeo il 12 luglio scorso, che prevede il ripristino del 20% degli ecosistemi degradati entro il 2030.

Le operazioni previste per la messa in sicurezza del sito si svolgeranno in più fasi: nella prima fase verrà realizzata una copertura impermeabilizzante provvisoria, con lo scopo di ridurre l’apporto delle acque meteoriche, realizzati centinaia nuovi pozzi per il prelievo del percolato, stimato in milioni di metri cubi, e il sistema di captazione del biogas di cui è stata stimata la presenza nel sito in quantità assai cospicue. Nella fase successiva è previsto il rifacimento del sistema di contenimento laterale in diaframma plastico, che si svilupperà intorno a quello esistente, con un’altezza di 35 metri rispetto ai 18 metri attuali.

L’intervento sarà concluso con un capping finale per uno spessore variabile da 2 a 3 metri, realizzato con strati argillosi, tessuti tecnici e terre varie.

Con l’esecuzione di questi interventi cambierà il sistema idrogeologico del sito, per cui le acque meteoriche non più assorbite dal terreno impermeabilizzato saranno opportunamente canalizzate. Un intervento di portata gigantesca sia per le dimensione del sito, con i 144 ettari interessati dallo sversamento di rifiuti su una superficie complessiva del sito pari a 244 ettari, sia per la quantità dei finanziamenti, 250 milioni distribuiti sulle diverse annualità fino al 2027, necessari alla realizzazione delle opere previste dai due bandi di gara.

Un esempio virtuoso di una ampia collaborazione tra i diversi livelli istituzionali per la soluzione di un problema annoso della capitale del Paese. Il passo successivo all’esecuzione degli interventi sarà quello di immaginare quale potrà essere l’assetto futuro di questo sito, ma questo lo faremo a tempo debito con la collaborazione delle comunità locali. Alla struttura operativa del generale Giuseppe Vadalà il mio ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con grande professionalità e puntualità rispetto agli impegni presi.

Una informazione utile: è stata approvata dalla Giunta Capitolina la delibera di differimento del termine di pagamento della prima rata della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) in scadenza a luglio. Nessuna sanzione per chi pagherà la prima rata della tariffa rifiuti dopo il 31 luglio. Questa delibera mira a garantire ai cittadini più tempo per pagare, anche in concomitanza delle vacanze estive. Gli utenti che hanno già ricevuto l’avviso di pagamento a ridosso della scadenza del termine di pagamento, potranno pagare entro il 15 settembre 2023. Per l’anno in corso, la scadenza della seconda rata resta fissata al 30 novembre e i relativi bollettini saranno oggetto di una successiva spedizione.

Uscirà a breve il bando per le terre pubbliche, volto a individuare nuovi agricoltori per le terre del Comune di Roma. Stiamo lavorando per proporre percorsi di formazione che accompagnino le persone che intendono partecipare al bando, con enti che potranno accreditarsi per erogare corsi.

Sabrina Alfonsi

