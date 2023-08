Maxi controlli a Roma: ondata di arresti da Cinecittà a Prima Porta

Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, 14 persone per droga nella Capitale, dal centro storico alle periferie, con il sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti – tra cocaina, hashish, marijuana e shaboo – e 3 piante di cannabis. Si tratta di 5 stranieri e 9 italiani arrestati da Cinecittà a Prima Porta, da Ponte Milvio all’Eur, da Trastevere a Talenti, Monte Mario.

I dettagli

In particolare, proprio a Monte Mario, due donne Carabinieri, della Stazione Roma Monte Mario, liberi dal servizio e in abiti civili, mentre stavano rientrando da un momento di relax in piscina, in via del Forte Trionfale, in un luogo molto frequentato da bambini, hanno notato un 19enne, che già conoscevano, mentre confabulava con un coetaneo e hanno seguito i suoi movimenti. Quando hanno assistito allo scambio, una dose di hashish in cambio di denaro, sono immediatamente intervenute e lo hanno bloccato, arrestandolo perché gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, trovandolo inoltre in possesso di oltre 20 g di droga, tra hashish e marijuana. L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura, quale assuntore.

In serata, i Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta hanno arrestato due fratelli romani, di 39 e 49 anni, entrambi senza occupazione e con precedenti, che, fermati a bordo di un’autovettura in transito in via Arta Terme, sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina e 790 euro, ritenuto provento di attività illecita. La successiva perquisizione nella loro abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.