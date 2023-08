Roma, duro colpo al narcotraffico: sequestrati 85 kg di cocaina pura

La Squadra Mobile di Roma ha sequestrato 83 panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 85 chilogrammi.

Roma, duro colpo al narcotraffico: sequestrati 85 kg di cocaina in un terreno vicino all’Aeroporto di Fiumicino

Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto del narcotraffico, la Squadra Mobile di Roma, in un terreno in prossimità dell’Aeroporto di Fiumicino, ha sequestrato 83 panetti di cocaina pura, per un peso complessivo di circa 85 Kg; i panetti riportavano distinti segni di riconoscimento poiché erano in parte marcati con la numerazione 030, in parte con il marchio 111.

Le oltre 500.000 dosi che sarebbero state ricavate dal taglio dello stupefacente, se immesse sul mercato, avrebbero fruttato diversi milioni di euro di guadagno illecito.