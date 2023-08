Tragico incidente a Ferentino: Jacopo muore a soli 21 anni

Dolore e sgomento a Ferentino per la morte del giovane Jacopo Datti, di soli 21 anni. Il ragazzo è deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto su via della Stazione.

Ferentino, tragico incidente ieri sera: morto un 21enne, due feriti

Stando ad una prima e parziale ricostruzione dei fatti, nella tarda serata di ieri, 4 agosto 2023, due auto si sono scontrate su via della Stazione a Ferentino, per cause ancora da accertare. Il violento impatto è purtroppo risultato fatale per il giovane.

Trasportati in ospedale il conducente dell’altra auto e una ragazza che viaggiava con la vittima. Presenti sul posto il personale sanitario del 118 e le Forze dell’Ordine, che ora dovranno ricostruire quanto accaduto.

Dolore e sgomento nella comunità cittadina di Ferentino. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social; annullati gli eventi previsti per le giornate di oggi e domani in segno di lutto.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari del giovane scomparso.

Foto di repertorio