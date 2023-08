Acea comunica che, a causa di mancata tensione in arrivo da parte del fornitore esterno per lavori di manutenzione programmata, martedì 8 agosto dalle ore 10:00 alle ore 20:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Alatri. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

contrada Cavariccio, località Pietra Bianca, piazza Europa, piazza Monsignor Mario Tagliaferri, strada provinciale, strada provinciale Castello, strada provinciale Colle Forno, strada provinciale Pietra Bianca, strada provinciale Santa Cecilia, strada provinciale Tecchiena, strada statale 155 Arillette, strada statale 155 Colletraiano, strada statale 155 Montelena, strada statale 155 Osteria di Alatri, via Accorciatoia Colletraiano, via Aia Nuova, via Albero Tozzi, via Belgio, via Bretagna, via Bulgaria, via Casette Tecchiena, via Castello, via Castellozzo, via Colle Cavariccio, via Colle Cottorino, via colle Cuttrino, via Colle Mattia, via Colle San Pietro, via Colle Traiano, via Danimarca, via dei Tassi, via dei Vigneti, via del Carmine, via del Ceppo, via del Convento, via del Fosso, via del Frantoio, via del Lago, via del Ponticello, via di Mezzo, via discesa Montereo, via Fontana San Pietro, via Fontana Tazi, via Gran Bretagna, via Irlanda, via Italia, via Jugoslavia, via La Francesca, via la Vignotta, viale Francia, viale Germania, via Lussemburgo, via Meridiana Colle Traiano, via Montereo, via Olanda, via Piccolo Quarto, via Polledrara, via Ponte i Prati Giuliani, via Prati Giuliani, via Quarti di Tecchiena, via Quarto, via Recchiozzo, via Romania, via salita Montereo, via San Leonardo, via Santa Cecilia, via Santa Colomba, via Scopigliette, via Straccamuri, via traversa Montereo, via Ungheria, via Vado del Tufo, via Vallone Cera..

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto a partire dalle ore 20:00, salvo imprevisti.

Acea ato 5 si scusa per il disagio.