Franco Gatto, 59 anni, ha visto delle bambine in difficoltà e non ha esitato a tuffarsi in mare per salvarle: questo suo gesto eroico, però, gli è costato la vita.

Tragedia a Latina, salva tre bambine in mare ma muore tra le onde

La tragedia è avvenuta a Latina, sulla spiaggia di Rio Martino, nel pomeriggio di ieri, 3 agosto 2023. Intervenuti anche il personale del 118 e le Forze dell’Ordine, per ricostrure quanto avvenuto.

Latina, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per l’eroica morte di Franco Gatto

La comunità di Latina è profondamente addolorata per la perdita del nostro coraggioso cittadino, Franco Gatto, portato via dal mare per salvare tre bambine rimaste intrappolate tra le onde. Il suo atto eroico, avvenuto a due passi da Rio Martino, rimarrà per sempre impresso nel cuore della nostra città. Da parte dell’amministrazione comunale tutta le più sentite condoglianze alla famiglia: Latina non dimenticherà il raro spirito di altruismo di Franco, che ha pagato il suo eroico gesto con la vita.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari della vittima.

Foto dal profilo Facebook di Franco Gatto