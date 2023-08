Lutto a Guidonia per la morte di Michele Pagano, ex coordinatore provinciale Udc

Lutto a Guidonia per la morte di Michele Pagano: la nota stampa di cordoglio.

Guidonia, lutto per la morte di Michele Pagano: la nota stampa di conrdoglio

Ci lascia Michele Pagano un viaggiatore di idee. Ex Coordinatore provinciale Udc e candidato a sindaco di Guidonia ora imprenditore negli Stati Uniti.

È con profondo dolore che la comunità di Guidonia e la regione apprendono la scomparsa di Michele Pagano, figura poliedrica e di spicco nella politica locale e regionale, nonché rispettato avvocato e imprenditore. Michele Pagano, candidato sindaco di Guidonia e coordinatore provinciale dell’UDC, ha lasciato un’impronta significativa nella vita pubblica e nella crescita economica della zona.

La notizia della sua prematura morte giunge inaspettata e lacera il cuore di coloro che lo hanno conosciuto, lavorato con lui e apprezzato la sua dedizione e passione per la comunità. La sua figura, carismatica e altruista, ha segnato un punto di riferimento per molti cittadini e imprenditori locali.

In particolare, il suo coinvolgimento nel grande progetto dedicato al Made in Italy “PinsaRella” negli Stati Uniti, un gruppo in franchising dedicato alla produzione di pinsa romana, dimostra la sua visione imprenditoriale e il desiderio di portare la cultura e le tradizioni locali oltre i confini della regione.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella politica e nell’economia locale, ma il suo ricordo rimarrà un faro di ispirazione per tutti coloro che desiderano contribuire al progresso e al benessere della nostra comunità.

In questo momento di lutto, ci uniamo in profondo cordoglio alla famiglia Pagano, offrendo le nostre più sentite condoglianze per la perdita di una persona così speciale e amata. Il suo lascito vivrà attraverso i progetti e le iniziative che ha avviato, e il suo spirito di dedizione continuerà a ispirare chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo.

La comunità di Guidonia e della regione intera si stringono intorno alla famiglia, con la speranza di alleviare il loro dolore e di mantenere vivo il ricordo di Michele Pagano, un uomo straordinario che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere la sua vita.

Lo scrivono in una nota gli amici più stretti.