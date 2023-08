Il Comune di Nemi celebra l’evento venerdì 4 agosto alle 20:30 “Calici di Stelle” con entusiasmo e spettacolo! Grande evento di Musica e schiuma party con Megawatt.

Il Comune di Nemi è lieto di annunciare l’attesa celebrazione di “Calici di Stelle”, un evento straordinario dedicato al vino, alla bellezza dei balconi fioriti e alla musica coinvolgente di Megawatt, culminando in un’esperienza unica con lo Schiuma Party!

Nemi, i dettagli sull’evento

Il Sindaco Alberto Bertucci ha espresso grande entusiasmo riguardo a questa iniziativa, affermando: “Siamo felici di riunire la nostra comunità per celebrare la cultura del vino, l’amore per i fiori e la passione per la musica in uno straordinario evento unico nel suo genere. Il nostro obiettivo è di promuovere la bellezza di Nemi e di condividere momenti di gioia e spettacolo con i nostri cittadini e visitatori.”

Durante “Calici di Stelle”, i partecipanti avranno l’opportunità di assaporare pregiati vini locali premiati nel concorso internazionale enologico delle Città del Vino, apprezzare l’arte dei balconi fioriti che impreziosiscono la nostra cittadina e godersi il concerto spettacolo di Megawatt, un dj musicale di fama internazionale noto per le sue straordinarie performance dal vivo.

A conclusione della serata, un’esplosione di divertimento attende tutti i partecipanti grazie allo Schiuma Party, che trasformerà la piazza principale in una festa indimenticabile.

L’evento “Calici di Stelle” rappresenta una straordinaria occasione per vivere un’esperienza magica, condividere la gioia di una serata all’insegna della musica e del vino, e ammirare la bellezza di Nemi con i suoi splendidi balconi fioriti.

Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme e creare ricordi indelebili in questa notte incantata!

