Che tempo farà nelle città di Roma e Frosinone e nelle rispettive province durante questo week-end? Ecco le previsioni meteo per le giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto 2023. Pioggia e calo delle temperature durante questo primo finesettimana di agosto?

Previsioni Roma e provincia 4-5-6 agosto 2023

Venerdì 4 agosto: nubi sparse alternate a schiarite, con graduale aumento della nuvolosità. Deboli piogge in serata: sono previsti 2mm di pioggia. A Roma, la temperatura massima sarà di 30°C, la minima di 25°C. Allerta meteo prevista: afa.

Sabato 5 agosto: nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggi: previsti 0.5mm di pioggia. Schiarite in serata. A Roma, la temperatura massima sarà di 28°C, la minima di 22°C. Nessuna allerta meteo diramata.

Domenica 6 agosto: bel tempo con sole splendente per l’intera giornata: non sono previste piogge. Nella Capitale, la temperatura massima sarà di 30°C, la minima di 20°C. Nessuna allerta meteo diramata.

Previsioni Frosinone e provincia 4-5-6 agosto 2023

Venerdì 4 agosto: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata. Sono previsti 2mm di pioggia. A Frosinone, la temperatura massima sarà di 32°C, la minima di 21°C. Prevista allerta meteo per afa.

Sabato 5 agosto: cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge: previsto 1mm di pioggia. Nel capoluogo ciociaro, la temperatura massima sarà di 27°C, la minima di 18°C. Nessuna allerta meteo prevista.

Domenica 6 agosto: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. A Frosinone, la temperatura massima sarà di 29°C, la minima di 16°C. Nessuna allerta meteo prevista.

Fonte: 3Bmeteo

Foto di repertorio