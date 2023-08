Frosinone, furto presso una concessionaria: arrestato 41enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frosinone, nella serata del 01.08.2023, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato un 41enne del capoluogo, già noto alle forze dell’ordine per reati della stessa indole .

Frosinone, l’intervento dei Carabinieri

I militari sono intervenuti presso la concessionaria sita in Frosinone in Via Maria, dove era stato segnalato un uomo all’interno. Nel corso dell’intervento hanno sorpreso il malvivente nei locali adibiti ad ufficio mentre era intento ad asportare un computer portatile.

Alla vista dei Carabinieri, il 41enne ha provato a nascondersi tra le auto in esposizione, cercando di darsi alla fuga, ma è stato prontamente bloccato. Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di varie monete risultate asportate all’interno della gettoniera del distributore di bevande posizionato nella concessionaria.

La somma di denaro recuperata e il computer sono stati restituiti al proprietario della concessionaria. Nella mattinata di ieri, il Giudice del Tribunale di Frosinone, ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.