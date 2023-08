Paura nella serata di ieri, 1° agosto 2023, ad Ostia, sul litorale capitolino: un bimbo di 9 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un ponteggio di una palazzina Ater.

Ostia, cede ponteggio: travolto bimbo di 9 anni. Indagini in corso

Stando ad una prima ricostruzione della vicenda riportata dall’Ansa, il ponteggio sarebbe crollato da una palazzina di Ostia, travolgendo un bimbo di 9 anni in bicicletta. Il piccolo, rimasto ferito, è stato immediatamente soccorso e trasportato al Bambino Gesù: sembrerebbe non essere in pericolo di vita.

Avviate le indagini dalle Forze dell’Ordine per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo: l’area e il ponteggio sono stati posto sotto sequestro. Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Foto di repertorio