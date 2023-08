Valmontone, brutto incidente tra un’auto e una moto: grave un 19enne

Brutto incidente nella serata di ieri, 1° agosto 2023, a Valmontone, in via della Pace: un centauro di soli 19 anni risulterebbe essere ora in gravi condizioni.

Valmontone, brutto incidente su via della Pace: grave un giovane di soli 19 anni

Stando a quanto riportato dal Messaggero, per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, nella serata di ieri, su via della Pace a Valmontone, si sono scontrate un’auto e una moto.

A causa dell’impatto, il motociclista, un ragazzo di soli 19 anni, sarebbe stato scaraventato sull’asfalto: immediatamente soccorso, è stato prima portato presso l’ospedale di Colleferro, poi con urgenza al policlinico Tor Vergata, dove ora sarebbe ricoverato in prognosi riservata. Feriti anche i due occupanti dell’auto, trasportati all’ospedale di Palestrina.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio