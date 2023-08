Aeroporti di Roma: le posizioni aperte per l’estate 2023

Come viene riportato da Circuito Lavoro, sono numerose le posizioni aperte offerte dal Gruppo Aeroporti di Roma per l’estate 2023. La società ha avviato una selezione per la ricerca di personale da inserire all’interno dei reparti di comunicazione e marketing, tecnologia, infrastrutture, logistica, commerciale e retail.

Scopri quali sono i profili ricercati e come candidarti.

I profili ricercati

10 sono le risorse che verranno assunte presso il Gruppo Aeroporti di Roma:

IT Specialist Service Control Room: verrà inserito all’interno della IT Service Control Room per attività di troubleshooting e monitoraggio.

IT Network Specialist: si occupa principalmente di assicurare la gestione e lo sviluppo della Rete di Telecomunicazioni degli scali di Fiumicino e Ciampino.

Analista Logistics & Planning: si dedica soprattutto alla gestione delle attività di logistica del Gruppo e delle attività di pianificazione e reportistica a supporto della funzione Procurement & Logistics.

UX/UI Designer: si occupa della gestione end-to-end dei progetti volti al disegno e all’implementazione della strategia di digital transformation di ADR.

Buyer: gestisce gli appalti relativi alla manutenzione degli impianti ed infrastrutture aeroportuali, gli appalti di servizi operativi quali facchinaggio, manutenzione del verde e altro, e inoltre gestisce gli acquisti per l’area Energy Management e per il Pronto Soccorso aeroportuale.

Project Manager – Cogeneration World: ha in carico la produzione, la trasformazione, il trasporto, l’acquisto e la vendita di energia elettrica e termica.

IT Project Manager – Corporate Finance: si occupa di gestire l’evoluzione degli applicativi in ambito Corporate.

Personal Shopper – Lingua Cinese: sarà inserito in un team che offre ai passeggeri un servizio di assistenza e consulenza (anche in lingua straniera) per lo shopping in aeroporto a Fiumicino.

Capex Controller: coordina le attività operative di predisposizione del Piano degli investimenti, del Budget e del Forecast, assicurandone il relativo monitoraggio e coadiuvando le Linee nelle elaborazioni di competenza.

Addetto Manutenzione Impianti Termici: si occupa principalmente di assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti indicati presenti nel sedime aeroportuale.

I requisiti e le competenze

Per i profili IT Specialist Service Control Room e Addetto Manutenzione Impianti Termici basterà possedere un diploma, mentre le altre figure devono avere obbligatoriamente, a seconda del ruolo, una Laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica, delle Telecomunicazioni o Laurea in Economia o ancora una Laurea in Marketing.

Tutti i profili devono avere competenze tecniche, richieste ad hoc per i rispettivi ruoli, e alcune in comune quali:

organizzazione del lavoro;

team working;

orientamento al risultato;

problem solving;

flessibilità;

integrazione;

network leadership;

orientamento alla qualità.

Tipologia di contratto

Alle figure ricercate l’azienda offre un contratto a tempo indeterminato con modalità di lavoro ibrida. Ad eccezione del ruolo di IT Specialist Service Control Room e dell’Addetto Manutenzione Impianti Termici, per cui si prevedono turni H24 di 7 ore per 7 giorni, e per il Personal Shopper – Lingua Cinese per cui invece si propone un contratto a tempo determinato.

Come candidarsi

Gli interessati a candidarsi a una delle offerte lavorative del Gruppo Aeroporti di Roma possono consultare la pagina dedicata alle posizioni aperte sul sito dell’azienda. Una volta selezionato l’annuncio di interesse, basterà cliccare su INVIA CV, compilare l’apposito form online con i propri dati e allegare una foto, un curriculum ed una eventuale lettera di presentazione.