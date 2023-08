La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle ore 03.00 circa del 01 agosto a Marino in Via Nettunense 200 due Squadre VVF (Marino e frascati) con l’autobotte di Nemi ed il Carro Autoprotettori per un incendio di una concessionaria di autovetture.

Incendio in una concessionaria di autovetture

L’incendio ha coinvolto diverse auto ed una struttura in legno adibita ad ufficio andata completamente distrutta. Non ci sono stati feriti, sul posto le forze dell’ordine.