Ieri mattina, 30 luglio 2023, i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno denunciato un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di ricettazione.

Roma, denunciato 43enne per ricettazione: ecco cosa emerge dalla perquisizione domiciliare

Nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale in via della Maglianella, i Carabinieri hanno fermato l’uomo a bordo di una monovolume e, a causa del suo eccessivo e immotivato nervosismo, lo hanno sottoposto ad una approfondita verifica.

A bordo del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto materiale hi-tech – un I-Pad e un paio di cuffie AirPods – risultati rubati la sera prima da un’autovettura in sosta in via di Pietralata.

I Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno quindi deciso di perquisire l’abitazione del 43enne dove, nel box – auto di pertinenza, hanno rinvenuto altro materiale elettronico di dubbia provenienza: 66 notebook e 11 tablet con relativi accessori e altro materiale.

L’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria mentre le indagini dei Carabinieri proseguono per risalire all’esatta provenienza del materiale sequestrato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.