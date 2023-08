Sfugge per un pelo al morso di un alligatore – VIDEO

L’esperto di alligatori riesce a scappare dopo essere quasi scivolato nello stagno mentre dava da mangiare all’alligatore

Un inserviente della Gator Farm a Mosca, in Colorado, è scampato per un pelo al morso di un alligatore di 300 chilogrammi e lungo 2 metri e mezzo di nome Elvis al momento del pasto. Nel dettaglio l’operaio dello zoo stava tentando di nutrire l’alligatore ed è allora che è scivolato verso la direzione del rettile che si è scagliato proprio contro di lui.

Fortunatamente, l’operaio è stato in grado di controllare i movimenti per evitare l’alligatore e, secondo quanto riferito, sta bene. Tuttavia lo spettacolo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato terrificante da vedere, soprattutto per il lavoratore. Colorado Gators Reptile Park è stato aperto al pubblico nel 1990 a Mosca, Colorado, Stati Uniti. Situato a 17 miglia a nord di Alamosa, in Colorado, è iniziato come allevamento di tilapia nel 1977 e ora comprende un santuario degli uccelli, il salvataggio dei rettili, l’istruzione e l’esposizione e un biodome.

Ecco il link delle terrificanti immagini del video: https://www.itemfix.com/v?t=jmh42g

FOTO DI REPERTORIO