Ferentino, sfondano il portone della sacrestia e rubano soldi

Furto da diverse migliaia di euro messo a segno in una chiesa di Ferentino.

Furto in una chiesa di Ferentino

La notizia è stata riportata direttamente da Frosinone Today. Secondo quanto si apprende, i ladri avrebbero sfondato il portone della sagrestia per poi intrufolarsi in una chiesa di Ferentino. In quel momento, purtroppo, il parroco stava celebrando la messa e i malviventi hanno rubato i soldi utili per pagare le utenze della parrocchia.

Sul posto i carabinieri che hanno fatto il sopralluogo per poi ricevere la denuncia.