Fiumicino, fiamme in un supermercato: evacuate due palazzine

La sala operativa del comando di Roma alle ore 06:00 di oggi, 30 luglio 2023, ha inviato a Fiumicino, in via Florina, tre Squadre Vvf con una Autobotte e l’autoscala per l’incendio di un supermercato.

Fiumicino, incendio in un supermercato: evacuate due palazzine, Vigili del Fuoco sul posto con personale medico e polizia urbana

Giunti sul posto il personale dei Vigili del Fuoco, mentre provvedeva a spegnere l’incendio, ha disposto l’evacuazione per precauzione di due palazzine di Quattro piani soprastanti l’attività commerciale.

L’incendio attualmente è sotto controllo ma proseguono le verifiche ed i controlli per la messa in sicurezza dell’area e degli appartamenti. Presenti anche il 118 e la polizia urbana.

Potrebbero seguire aggiornamenti.