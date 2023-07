Dramma a Testaccio, uomo veglia la moglie morta per giorni

Dramma della solitudine a Roma, in zona Testaccio: un uomo, affetto da demenza senile, sarebbe stato ritrovato vicino al corpo, ormai senza vita, della moglie.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, la tragica scoperta è stata fatta dai Carabinieri, allertati da alcuni cittadini. Una volta entrati nell’appartamento, i militari hanno rinvenuto il cadavere della donna: vicino a lei c’era il marito, affetto da demenza senile, che ne vegliava il corpo da circa quattro, cinque giorni.

L’uomo, a causa dei problemi di cui è affetto, non si sarebbe reso conto della gravità della situazione. Sul corpo della vittima non sarebbero stati riscontrati segni di violenza: molto probabilmente, la donna sarebbe morta per cause naturali.

