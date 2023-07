WhatsApp, novità in arrivo: sarà possibile inviare videomessaggi istantanei

Novità in arrivo su WhatsApp, la nota app di messaggistica appartenente al gruppo Meta: arrivano i videomessaggi istantanei.

WhatsApp, in arrivo i videomessaggi istantanei: l’evoluzione dei messaggi vocali

Ad annunciarlo è lo stesso Mark Zuckerberg, CEO Meta, che annuncia sui propri canali Social la novità in arrivo sulla nota app di messaggistica. Inviare dei videomessaggi sarà come inviare un messaggio vocale: bisognerà cliccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare (come avviene già per almeno un’altra app di messaggistica, ugualmente nota, ndr).

I videomessaggi dovrebbero avere una durata di 60 secondi e Meta ne dovrebbe comunque garantire la sicurezza con la crittografia end-to-end. Dalle prossime settimane l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti.

Foto di repertorio