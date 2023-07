Poste Italiane assume operatori di sportello a Roma

Come viene riportato da Lavoro Facile, Poste Italiane ricerca operatori di sportello con ottima conoscenza della lingua inglese (Roma, Modena, Padova, Verona) e araba (Modena) da impiegare a tempo indeterminato presso gli uffici postali multietnici in attività di promozione e vendita di prodotti e servizi.

Ecco tutti i dettagli

Gli altri requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono: diploma di scuola superiore di durata quinquennale con voto minimo pari a 70/100 o 42/60, buone capacità comunicative e relazionali, disponibilità full-time. Le offerte scadono rispettivamente il 7 agosto e 12 agosto.

Come fare per inviare il Cv

Per maggiori dettagli, scoprire le altre posizioni aperte per lavorare in Poste Italiane e invio candidature clicca qui.