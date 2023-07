Riportiamo di seguito la comunicazione di Acea Ato 2 relativa al Municipio IX di Roma.

Info e dettagli

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, venerdì 28 luglio dalle ore 08:00 alle ore 22:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Municipio IX del Comune di Roma.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Pietro Maroncelli, via Francesco Calzolaio, via Luigi Angeloni, via Livio Mariani, via Nicola Laurantoni, via Enrico Pallini, via Pietro Frattini, via Ignazio Ribotti, via Degli Orti Spagnoli, via Giuseppe Sirtori, zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso:

via Pietro Maroncelli angolo via Ignazio Ribotti.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

