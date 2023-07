Lutto ai Castelli Romani e nel mondo dello sport. È morta la 16enne Alessia Corrente. La giovane era una delle atlete più forti del settore giovanile della Lazio Nuoto paralimpica

La lettera da parte della scuola Superiore ‘Amari-Mercuri’ di Ciampino e Marino.

La nostra comunità è stata oggi duramente colpita. Il cuore della piccola Alessia Corrente, nostra studentessa del Liceo Artistico, ha cessato di battere. Piccola cara, non dimenticheremo la tua grande voglia di vivere e lottare e anche la serenità con cui hai affrontato una prova terribile. Non abbiamo avuto il tempo di mostrarti quanto ti abbiamo voluto bene. Siamo vicini ai tuoi cari e al loro inconsolabile dolore. Ma sappi che nei nostri cuori ci sarà un posto solo per te. Ciao piccola, cara Alessia“.

Il post social della Scuola

È un giorno di estate freddo e senza sole quello in cui salutiamo per sempre una nostra allieva. Non è il saluto allegro che riserviamo agli studenti che vediamo entrare bambini e lasciarci adulti. È un arrivederci di dolore e di ingiustizia, per cui, anche chi è abituato a spiegare come noi, non trova ragioni. Ciao Alessia, grazie per ogni sorriso che ci hai regalato, per la voglia di imparare che hai avuto fino alla fine, per tutto ciò che ci hai saputo insegnare con il tuo cammino tra di noi, per tutte le volte che ci hai chiesto “Come stai?” con il tuo straordinario altruismo, che forse questa terra non meritava.

Ci piace immaginarti finalmente libera, volare sopra il dolore del mondo, vedere e capire tutto ciò che noi non riusciamo, nella nostra umana finitezza. Una farfalla variopinta con tutti i colori straordinari del tuo cuore buono e dolce, accanto a cui abbiamo avuto la fortuna di stare per troppo poco. Per coloro che volessero darle l’ultimo saluto, i funerali si terranno giovedì 27 luglio alle ore 10.30 presso la Chiesa di San Barnaba a Marino.