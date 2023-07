Roma, si fingeva una forza dell'ordine per truffare gli anziani

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Pignattara, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere – emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma – nei confronti di un uomo, 28enne, di Napoli, gravemente indiziato di quattro episodi di estorsione aggravata nei confronti di persone anziane.

La tecnica del “finto ufficiale” per truffare gli anziani

In tutti gli episodi, l’uomo è gravemente indiziato di avere adottato la tecnica per cui un fantomatico appartenente alle forze dell’ordine, una volta maresciallo, una volta commissario, chiama l’anziana vittima, riferendole che un parente ha avuto un incidente con un’auto, risultata senza assicurazione e che per evitare l’arresto doveva pagare una “cauzione”. Poco dopo, un finto avvocato, incaricato del ritiro, si presentava alla porta dell’abitazione della vittima, che sola in casa e in preda al panico, consegnava denaro contante e gioielli.

Un dettaglio che potrebbe aiutare le vittime a stare in guardia è l’uso, da parte dei truffatori, della mascherina in volto, nonostante sia terminata l’esigenza di contenere la pandemia.

Quattro colpi a Tor Pignattara

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Pignattara, partendo da un episodio del 4 maggio scorso, in cui arrestarono in flagranza lo stesso uomo dopo avere estorto denaro a gioielli a una donna di 88 anni nel quartiere Tor Pignattara, hanno sviluppato una attività investigativa tramite acquisizione di telecamere della zona, indagini tecniche sui telefoni, analisi dei tabulati telefonici, raccogliendo gravi indizi di colpevolezza in ordine ad altri 4 episodi di estorsione in danno di anziani avvenuti nei giorni precedenti: uno il 26 aprile 2023, in zona Montesacro, ai danni di una donna di 86 anni; uno il 27 aprile 2023, in zona Val Melania, ai danni di una donna di 85 anni; uno il 3 maggio 2023, in zona Quarticciolo, ai danni di un anziano invalido al 100%, facendogli credere addirittura che la figlia aveva avuto un incidente, scontrandosi con l’auto della moglie di un fantomatico ministro; il 4 maggio 2023, prima di essere arrestato in flagranza, dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Pignattara, per un altro episodio, nei pressi di Piazzale Ionio, ai danni di una donna di 83 anni.

Con i risultati raccolti dai Carabinieri, la Procura della Repubblica di Roma ha richiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Roma l’ordinanza che dispone il carcere che è stata notificata al 28enne a Napoli e condotto presso il carcere di Poggioreale.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

Una lunga serie di truffe

L’arresto di cui diamo notizia oggi è solo l’ultimo di una lunga serie eseguiti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per le truffe agli anziani. Sono stati infatti conseguiti importanti risultati operativi che hanno consentito di arrestare centinaia di persone e dimostrare come la criminalità napoletana gestisca batterie di malviventi che raggiungono la Capitale per mettere in pratica questo odioso reato. A riguardo, nell’ottica di una sempre maggiore partecipazione del carabiniere come attore sociale, molte sono state le iniziative intraprese per aiutare le fasce cosiddette deboli della società con la distribuzione di un dépliant, con un decalogo di semplici consigli che aiutano il cittadino a non rimanere vittima di una truffa, nelle parrocchie, nei centri anziani, nelle farmacie.

Foto di repertorio