Poker: imparare non è mai stato così facile

Impararne le regole, approfondire la conoscenza delle diverse varianti e padroneggiarne le dinamiche: il poker, come pochi altri giochi di carte, regala un’esperienza ludica unica e coinvolgente che, spesso, si fonde con la vita quotidiana: chi non ha mai visto “Il giocatore – Rounders” senza ripromettersi di migliorare le proprie abilità in questo gioco? D’altra parte il film, diretto da John Dahl e interpretato da un giovane Matt Damon nei panni di uno studente di Giurisprudenza che si paga gli studi grazie alle sua abilità da pokerista, offre uno spaccato di come poker, quotidianità e abilità strategiche si intreccino indissolubilmente tra loro. Questo passatempo così popolare, inoltre, è in continua evoluzione e la sua storia lo dimostra: nato nell’antica Persia, il gioco conserva intatto il suo fascino anche grazie alle innovazioni tecnologiche che lo hanno interessato, prima tra tutte la Rete. Grazie a Internet, infatti, il poker ha conquistato la dimensione digitale e nel tempo ha fidelizzato una community di giocatori e appassionati che seguono tornei e gare internazionali in tempo reale in tutto il mondo grazie allo streaming. Oltre all’indice di gradimento, è aumentato anche il numero di persone che ogni giorno si avvicinano a questo gioco e iniziano un percorso di apprendimento: quali sono le basi per iniziare? E come ci si muove tra varianti e specialità? Scopriamolo insieme.

Come nasce il poker?

Prima di entrare nel cuore del gioco e del suo complesso sistema di regole, specialità e varianti, è utile fare un viaggio a ritroso per arrivare alle sue origini. Non è facile individuare una datazione esatta, ma esiste un elemento su cui gli esperti concordano: a dare i natali a questa popolare pratica ludica è stato l’antico gioco persiano dell’As-Nas. Gli studiosi ritengono che il poker sia successivamente approdato negli Stati Uniti grazie ai coloni francesi di New Orleans che, a loro volta, lo avrebbero imparato dai marinai provenienti dalla Persia. Secondo una versione alternativa, invece, la diffusione del poker in America sarebbe da attribuire ai francesi che, dopo aver prestato servizio militare in territorio persiano, si sono spostati negli Stati Uniti.

L’unica datazione certa, comunque, risale al XIX secolo, quando questa pratica ludica si afferma definitivamente negli Stati Uniti. A parlarcene è l’attore inglese Joe Crowell nelle memorie elaborate durante la sua permanenza americana: siamo nel 1829 e, spiega l’attore, a New Orleans il poker si gioca in 4 e con un mazzo da 20 carte.

Tra varianti e specialità

Se la storia delle origini è avvincente, i tasselli successivi lo sono ancora di più e testimoniano la nascita di varianti e specialità. Il poker ha vissuto cambiamenti decisivi a partire, ad esempio, dal numero di carte utilizzate: in origine veniva impiegato un mazzo da 20 carte, poi arrivò il kit francese da 54 carte e venne introdotto il colore.

Le novità più importanti arrivano in concomitanza con la Guerra di secessione americana , quando vedono la luce il Draw poker, lo Stud poker e il Community card poker: a questi si aggiungono successivamente il Razz e lo Hi – Lo.

Con il XX secolo il poker conquista altre tappe significative: mentre nel corso del primo Novecento è il Seven-card stud a guadagnare ampia diffusione, negli anni anni ’50 si affacciano sulla scena altre due versioni destinate a diventare molto popolari: il Texas hold’em e l’Omaha.

La storia millenaria del poker vanta anche una intensa pagina contemporanea che ne documenta la diffusione su scala globale grazie alle nuove tecnologie digitali: maggiore fruibilità e flessibilità di gioco sono oggi la risposta che la Rete ha dato alle esigenze di una nuova generazione di giocatori.

A lezione di poker…online

Se il poker gode da sempre di un grande successo, è con l'avvento di Internet che sono emersi gli aspetti più interessanti del gioco. Oltre a renderlo più fruibile, il digitale ha dato maggiore diffusione anche all'impianto teorico del gioco: per i neofiti Internet è uno strumento prezioso per apprendere le regole base e perfezionare la propria tecnica esercitandosi. Gli operatori di lungo corso, mettono a disposizione dei propri iscritti compendi e guide ricche di dritte e consigli. Oltre ad aver incrementato la popolarità del poker, la Rete lo ha reso anche più accessibile a un target di giocatori più ampio e trasversale, il tutto in un contesto affidabile e sicuro, soprattutto grazie a innovazioni tecnologiche come la blockchain . Il modo in cui il poker è riuscito a conservare il suo fascino attraverso i secoli è la dimostrazione di quanto questo apprezzatissimo passatempo abbia le caratteristiche giuste per adattarsi alle nuove abitudini ludiche, reinterpretandole attraverso regole e varianti.

Le regole oltre le varianti

Sebbene la storia del poker sia ricca di varianti, ciascuna con le sue dinamiche, la formula di base rappresenta il fulcro attorno a cui ruotano tutte le versioni. Lo scopo del gioco è vincere il piatto (il montepremi) realizzando la mano migliore e lavorando sul piano strategico per indurre gli altri partecipanti a lasciare la partita. Altri due elementi comuni a tutte le varianti sono l’uso di un mazzo da 52 carte e la possibilità di coinvolgere fino a 10 giocatori.

Il gioco si compone di diversi round: ciascuno parte dalla distribuzione di cinque carte a testa: una volta ricevute, ogni giocatore valuta la propria mano e decide se dare avvio alle puntate o se abbandonare.

Chi è alle prime armi normalmente si avvicina al poker attraverso il 5 card draw, il poker a cinque carte, quello tradizionale, poi diventando più esperto sarà in grado di padroneggiare check, call, e raise e si impratichirà con la gerarchia delle mani: a questo punto potrà affrontare con sicurezza l’affascinante mondo delle varianti. Chi desidera farlo, oltre a consultare i manuali, può studiare il gioco delle stelle del poker cercando le loro performance in Rete: su questo fronte un grande aiuto arriva dallo streaming.

Il gioco dei campioni

Dunque per il poker lo streaming ha assunto un ruolo decisivo: eventi e gare internazionali, seguiti da un massiccio pubblico di appassionati, quasi al pari della Serie A , offrono momenti di svago e relax dall’elevato potenziale didattico, soprattutto per i giocatori inesperti che, osservando il gioco dei campioni, possono affinare la propria tecnica: d’altra parte un giocatore virtuoso sa che studiare le mosse di un player di lungo corso mentre è impegnato in partita è un’opportunità importantissima per imparare. Erik Seidel, Daniel Negreanu, Mike Sexton o Maria Konnikova sono vere e proprie star nel loro settore e hanno un seguito di supporter che riconoscono loro abilità tecnica, doti strategiche e grande lucidità, elementi chiave per imporsi al tavolo verde.

La popolarità planetaria che avvolge il mondo del poker ai giorni nostri è una peculiarità che giunge da lontano: non a caso quell’irrinunciabile mix di adrenalina, strategia e imprevedibilità, arrivato dal mondo antico, si è conservato intatto fino a noi. Se oggi, poi, gli appassionati di questo passatempo sono sempre più numerosi è soprattutto grazie alle tante piattaforme di gioco legali disponibili sul Web. Proprio la dimensione digitale rappresenta non solo la nuova casa del poker, ma soprattutto il luogo virtuale in cui imparare la teoria e fare pratica. Ma non finisce qui: grazie allo streaming, infatti, sempre più utenti hanno la possibilità di seguire match e tornei internazionali da remoto e questo offre a un pubblico ampio e variegato l’opportunità di osservare da vicino le stelle del poker, di analizzarne colpi e strategie, una preziosa full immersion per potenziare la propria presenza al tavolo verde e diventare pian piano giocatori esperti. Non è un caso se ciò che si apprende in analogico, acquisisce una nuova tridimensionalità nell’universo digitale e promette successi e importanti gratificazioni.