Paura a Roma, ragazzo accoltellato al culmine di una lite

Paura a Roma, in zona Talenti, poco dopo la mezzanotte: un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato al culmine di una lite. Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini.

Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, poco dopo la mezzanotte di oggi, 25 luglio 2023, un ragazzo è stato accoltellato al culmine di una lite in via Genina.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona. Giunte sul posto, le Forze dell’Ordine hanno rinvenuto il giovane riverso a terra, con varie ferite d’arma da taglio. Il 24enne è stato soccorso e portato in codice rosso al Pertini di Roma. Sarebbe stato già fermato un uomo; indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Foto di repertorio