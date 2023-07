Lanaioli apre il primo Pop Up Store a Cortina d’Ampezzo

Appuntamento dall’11 al 20 agosto 2023 nella città Perla delle Dolomiti

In un comunicato apparso sul blog ufficiale del sito www.lanaioli.it il brand dell’abbigliamento di lusso Made in Italy fa sapere al pubblico che dal prossimo 11 agosto 2023 fino al 20 agosto 2023 sarà presente a Cortina d’Ampezzo all’interno dello storico Hotel De La Poste in Piazza Roma 14, nel cuore pulsante della città perla delle Dolomiti.

“Un passo importante per il marchio Lanaioli che inizia a farsi conoscere oltre che sul web, anche fisicamente, incontrando i propri Clienti più affezionati, recandosi in location esclusive come quella di Cortina d’Ampezzo, per farsi notare anche da chi ancora non ha potuto toccare con mano i nostri magnifici capi” spiegano i referenti della comunicazione esterna di Lanaioli sul loro sito web istituzionale.

Lo spazio espositivo, da quanto si legge nel comunicato, sarà allestito all’interno del noto Hotel De La Poste, in pieno centro di Cortina e consentirà di poter visionare un’esposizione dei capi della collezione Primavera – Estate 2023, ma anche una esclusiva anteprima dell’ampia e preziosa collezione Autunno – Inverno, composta da maglie in Puro Cashmere oppure in misto Cashmere, Seta e Lana e, per chi desideri fare una scelta di acquisto sostenibile sarà presentata anche la linea dedicata alla maglieria realizzata al 100% con Cashmere Rigenerato.

Tutti i visitatori dello shop temporaneo di Cortina d’Ampezzo che accetteranno di interagire con il team di Lanaioli presente sul posto attraverso un “like” sui propri canali social e l’iscrizione all’esclusivo club online di Lanaioli, avranno diritto ad un omaggio esclusivo pensato per il periodo di apertura del Pop Up Store.

Il marchio Lanaioli è inoltre orgoglioso di poter offrire ai visitatori che effettueranno un acquisto dei capi esposti della Collezione Primavera – Estate 2023 o una prenotazione della prossima Collezione Autunno – Inverno in presentazione presso il Pop Up Store di Cortina, un accessorio speciale realizzato grazie alla collaborazione con la Fashion Designer Giada Tanzi, che realizza prodotti di moda interamente a mano presso il suo laboratorio di San Giovanni Incarico “Creativamente Giada”.

Gli acquirenti avranno diritto a ricevere il loro manufatto “handmade” sia facendo un acquisto fisicamente sul posto per i prodotti disponibili all’interno del Temporary Store, sia utilizzando i canali online che saranno messi a disposizione dal team di Lanaioli presente sul luogo e farsi recapitare direttamente a casa i capi scelti, dopo averli provati, compresi quelli della nuova collezione Autunno – Inverno in presentazione in esclusiva a Cortina d’Ampezzo.

Una sinergia, quella che sta portando avanti il marchio della moda di lusso laziale Lanaioli, con laboratori artigianali e creativi che operano nel settore, per divulgare all’esterno le competenze e il saper fare 100% italiano che contraddistingue le sue produzioni.

Un progetto di rintracciabilità è inoltre in corso di studio da parte del brand Lanaioli per certificare non solo la manifattura, che è già del tutto eseguita in Italia, ma anche per la produzione del filato, che almeno per quanto riguarda la lana merinos, può trovare nuovi spazi in allevamenti italiani e può tornare ad essere correttamente valorizzata per un progetto di filiera della moda di lusso a Km0.

Non resta che fare un in bocca al lupo a questo team di giovani talenti che si stanno facendo strada nel mondo dell’alta moda, che si conferma una delle eccellenze del Made in Italy e che il brand Lanaioli ha iniziato a raccontare sul web tramite il proprio e-commerce www.lanaioli.it e che ora sbarca finalmente anche su location fisiche di prestigio per mostrare e far toccare con mano agli acquirenti più attenti i propri prodotti di maglieria.