Frosinone, intensificati i controlli della Polizia ai mezzi pesanti

Intensificati i controlli della Polizia ai mezzi pesanti sulle strade e autostrade.

Attività di prevenzione

Continua incessante l’attività di prevenzione e controllo da parte della Polizia di Stato relativamente alle condizioni di guida degli autisti professionali.

Nella giornata di ieri, nei pressi dell’Area di Servizio “La Macchia” gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone hanno effettuato numerosi controlli ai conducenti di veicoli industriali.

Coadiuvati anche da personale medico a bordo di un “laboratorio mobile” si è riusciti ad eseguire direttamente su strada le analisi di secondo livello della saliva.

Controlli della Polizia ai mezzi pesanti a Frosinone

A fronte di 40 autisti controllati, due sono stati contravvenzionati per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, mentre altri 6 sono stati contravvenzionati relativamente ai tempi di guida.

Foto di repertorio