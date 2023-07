Dalla serata di giovedì e per tutto il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un’intensa attività di controllo del territorio non solo nei luoghi della movida dei Comuni del litorale nord della Provincia di Roma ma anche nei punti ove maggiore è stato il via vai di persone intente a raggiungere i luoghi di villeggiatura estiva.

I controlli dei Carabinieri

Il fine settimana appena trascorso ha pertanto visto circa 80 Carabinieri, sia della Compagnia di Civitavecchia che dei reparti specializzati N.I.L. e N.A.S. di Roma, energeticamente impegnati nel contrasto ad ogni forma di illegalità e al degrado diffuso: le attività di controllo hanno raggiunto il proprio picco nella serata di venerdì, con l’effettuazione di un servizio ad alto impatto su direttiva del Ministero dell’Interno.

In particolare, a Ladispoli, i militari della dipendente Sezione Operativa hanno arrestato un soggetto che, in piazza IV Novembre e in palese stato di ebbrezza, aveva dato in escandescenze, oltraggiando i Carabinieri al loro passaggio e opponendo loro resistenza nelle successive fasi di identificazione. Analoga sorte è toccata, sempre a Ladispoli, a una seconda persona, di fatto senza fissa dimora, che, identificato nel corso di una delle tante attività di controllo alla circolazione stradale, è risultato gravato da un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Firenze.

Intensa l’attività svolta anche nell’ambito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti: i militari dell’Arma hanno denunciato a piede libero due soggetti, un uomo e una donna, già gravati da precedenti specifici, poiché trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina e di hashish sia a bordo della loro vettura, sia presso la loro abitazione. Per una quindicina di soggetti è invece scattata la segnalazione alla Prefettura – U.T.G. di Roma poiché trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale.

Sempre nella serata di venerdì i Carabinieri del N.I.L. e del N.A.S. di Roma hanno sottoposto a controllo alcune attività del lungomare di Ladispoli, sorprendendo una delle attività con ben 8 lavoratori in nero, denunciandone la titolare ed elevando sanzioni per circa 40.000 euro.

Anche sul piano dei controlli alla circolazione stradale le attività hanno portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria civitavecchiese di un automobilista, nonché al sanzionamento amministrativo di altri 4, poiché sorpresi alla guida delle loro autovetture private con tasso alcolemico proibito.

L’azione di contrasto è stata svolta al fine di garantire un divertimento sano e, soprattutto, sicuro a tutti i frequentatori della zona, residenti e non, in linea con l’azione fortemente voluta in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.