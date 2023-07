Alle 10:45 circa sulla A1 Milano-Napoli, è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra il bivio con la D18 Diramazione Roma nord e Ponzano Romano-Soratte verso Firenze, all’altezza del km 518.1, che ha visto coinvolto un furgone che si è ribaltato dopo aver urtato un mezzo pesante.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, il traffico transita su una corsia e si registrano 8 km di coda verso Firenze.

Per le lunghe percorrenze dirette verso Firenze, si consiglia di prendere la D18 Diramazione Roma nord verso il G.R.A., dal quale immettersi sulla SS2 Cassia in direzione Viterbo, proseguire quindi sulla Superstrada Viterbo-Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte.

Per le brevi percorrenze, si consiglia di utilizzare la SS4 Salaria verso Passo Corese/Rieti, quindi prendere la SP313 per Poggio Mirteto, proseguire sulla SP 657 in direzione di Stimigliano e rientrare in A1 alla stazione di Ponzano Romano-Soratte.

Foto di repertorio