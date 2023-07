Alle 11,17 di oggi 24 luglio 2023, la squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano II, si è recata in via delle Robinie incrocio via degli Ontani, per incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone ed una auto.

Le cause al momento sono imprecisate e saranno al vaglio delle forze dell’Ordine, al lavoro per cercare di comprendere quale è stata l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto in tarda mattinata di oggi.

I soccorritori hanno prestato soccorso alle persone che viaggiavano all’interno dei veicoli per poi per poi affidarle alle cure del 118.Il conducente dell’auto è stato successivamente trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Casilino in codice giallo. Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità in merito al sinistro e alle condizioni dei feriti.