Il bodybuilder Justin Vicky è morto tragicamente. Justin durante l’allenamento in una palestra a Bali, in Indonesia, ha provato a sollevare un bilanciere con 210 kg ma non ci è riuscito. Gli è scivolato dalle mani, spezzandogli il collo e paralizzando diversi nervi.

Il 33enne è stato subito portato in ospedale ma è deceduto. L’incidente è avvenuto alla Paradise Gym e Justin stava eseguendo un esercizio di routine che si è rivelato fatale. “Vicky era una persona eccezionale e socievole. Ha condiviso ciò che sapeva sul bodybuilding e ha dato consigli ai suoi amici, oltre a chiedere loro di prendersi cura di se stessi senza cercare di superare i propri limiti. Solo tu conosci il tuo potenziale, diceva.

Spero che riposi in pace, vicino a Dio e trovi lì un posto che merita”, ha detto il suo collega atleta. Vicky , rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha lavorato come consulente nutrizionale e personal trainer. Aveva 30.000 follower sul suo account Instagram.