Villaggio Prenestino, fucili e una pistola in casa: arrestato

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati, nel corso di un’attività di controllo, sono giunti presso l’abitazione di un uomo, in zona Villaggio Prenestino, già noto alle forze dell’ordine, dove hanno rinvenuto varie armi, tra cui una pistola Beretta cal. 7,65 e due fucili da caccia cal. 12, di provenienza clandestina e numeroso munizionamento, proiettili per pistola e cartucce per fucili – anche a piombo spezzato.

La perquisizione

Inoltre, nelle pertinenze dell’abitazione, sono state rinvenute numerose autovetture di provenienza illecita, tra cui un Range Rover Velar, alcune già smontate e i cui pezzi pronti per la vendita sul mercato nero.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale e l’uomo è stato arrestato per la detenzione delle armi clandestine e condotto ai domiciliari. Il suo arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma che, in attesa del processo, ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.

Le indagini proseguono e le armi verranno inviate agli esperti balistici del Ris Carabinieri di Roma per accertare un eventuale utilizzo in episodi delittuosi.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve ritenersi innocente fino a condanna definitiva.