Roma, lotta allo spaccio di stupefacenti: diversi arresti

Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato atti al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Arrestate 7 persone, sequestrate numerose dosi di sostanza stupefacente oltre a 4870 euro in contanti.

Spaccio di sostanze stupefacenti a Roma: i controlli, e gli arresti, della Polizia di Stato

Gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino, a seguito di serrate indagini, hanno arrestato una donna italiana di 47 anni poiché gravemente indiziata del reato di spaccio. I poliziotti, dopo aver ricevuto notizia di un ingente giro di spaccio di sostanze stupefacenti in zona Tor Bella Monaca, hanno istituito un apposito servizio di osservazione nei pressi di un’ abitazione di una donna a loro nota, nel quale, fingendosi agenti della Polizia Locale, giunti sul posto per una segnalazione di occupazione abusiva, hanno suonato al citofono e una volta raggiunto l’appartamento, hanno palesato la loro appartenenza alla Polizia di Stato.

La donna vistasi ormai scoperta ha permesso loro, senza alcuna resistenza, di entrare nell’appartamento, dove a seguito di perquisizione sono stati rinvenuti all’interno del frigorifero della cucina, 293 grammi di hashish, mentre in un cassetto di un comodino in camera da letto è stata rinvenuta la somma di 1540 euro in contanti. Alla fine degli accertamenti la donna è stata arrestata ed in sede di convalida veniva sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere.

Sempre gli agenti del VI Distretto, a seguito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un uomo di 32 anni ed una donna di 33 anni, entrambi italiani poiché gravemente indiziati del reato di spaccio.

I poliziotti, transitando nei pressi di un parco pubblico, hanno notato l’uomo, già conosciuto poiché liberato nei giorni precedenti dagli arresti domiciliari per i medesimi reati, in compagnia di una donna in atteggiamenti sospetti. Subito dopo, l’uomo veniva avvicinato da un ragazzo e, dopo averlo salutato, lo indirizzava dalla donna che si trovava poco distante. Dopo averla raggiunta, il ragazzo le dava una somma di denaro, ricevendo in cambio un involucro prelevato dalla stessa occultato vicino ad un albero. A quel punto gli agenti hanno bloccato il giovane, che ha consegnato ai poliziotti l’involucro acquistato poco prima contenente cocaina. Gli operatori, allora, sono ritornati al parco ed hanno fermato i due soggetti, che addosso avevano 200 euro in contanti e un involucro contenente cocaina; inoltre occultati in mezzo ai cespugli venivano rinvenuti ulteriori 16 involucri della stessa sostanza. Ultimati gli accertamenti i due sono stati arrestati con successiva convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Ancora in zona Casilino, gli agenti del VI Distretto, hanno arrestato una donna italiana di 36 anni, poiché durante un servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio, hanno notato la donna prelevare dalle tasche dei pantaloni un involucro che consegnava, a seguito di scambio di denaro, a un uomo. Gli agenti immediatamente hanno fermato la donna che era in possesso di 20 involucri di cocaina per un peso di 10 grammi, occultati in un pacchetto di sigarette e 50 euro in contanti. Alla fine degli accertamenti la stessa è stata arrestata poiché gravemente indiziata del reato di spaccio l’arresto poi è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

I poliziotti del IX Distretto Esposizione, a seguito di indagini mirate, hanno arrestato un uomo italiano di 51 anni perché gravemente indiziato di spaccio. Gli agenti, appostatisi nei pressi della sua abitazione, dopo averlo notato sopraggiungere a bordo di un’autovettura, hanno fermato l’uomo all’interno dell’androne del palazzo.

A questo punto, lo stesso, spontaneamente, ha consegnato agli agenti un involucro occultato negli slip contenente 77 grammi di cocaina, e a seguito di perquisizione sono stati trovati anche 3.080 euro in contanti. Nell’abitazione invece sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e fogli manoscritti inerenti l’illecita attività. Alla fine dell’attività l’uomo è stato arrestato ed una volta convalidato dall’A.G., lo stesso è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Infine un agente del IV Distretto San Basilio, libero dal servizio, ha arrestato in flagranza di reato di spaccio un uomo italiano di 46 anni poiché cedeva a un’altra persona della cocaina. A seguito di perquisizione personale questi veniva trovato in possesso di 14 involucri di sostanza. Alla fine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato e l’operato convalidato dall’Autorità Giudiziaria

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Foto di repertorio