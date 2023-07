Sora, sospensione idrica lunedì 24 luglio: info e zone

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla rete idrica in Via San Giorgio, il giorno 24 luglio 2023 (lunedì) dalle ore 13:00 fino alle ore 21:00 si verificherà una

sospensione del flusso idrico.

Info e zone

In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

Strada vicinale Cioppiglio

Strada vicinale Sottopescina

Via Chiesa Nuova

Via Croce Branca

Via Grignano

Via Madonna Della Figura

Via Ponte Ricciotto

Via Quagliarine

Via San Giorgio

Via Santa Apollonia

Via Vado Pescina

Il regolare ripristino è previsto a partire dalle ore 21:00 della stessa giornata. Acea Ato5 S.p.a. si scusa per i disagi.

Foto di repertorio