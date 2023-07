Tragico incidente in Sardegna: morte due donne di Frosinone

Tragico incidente in Sardegna, sulla statale 125 nel territoro di Palau: morte due donne originarie del Frusinate. Ignota ancora la loro identità; indagini sulla dinamica dello scontro avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 20 luglio 2023.

Sardegna, tragedia in vacanza: scontro tra auto, morte due donne di Frosinone

Stando a quanto riportato da Repubblica, due turiste originarie di Frosinone sono morte in Sardegna in seguito ad un violento scontro tra auto avvenuto sulla statale 125 nel territorio di Palau.

Nella vettura delle due vittime era presente anche una terza persona, soccorsa e trasportata all’ospedale di Olbia: non sarebbe in pericolo di vita.

Anche il giovane, un 20enne della zona, alla guida dell’altra auto sarebbe rimasto ferito nello scontro ma non sarebbe a rischio.

Al momento non sono state rese note le generalità delle due donne; indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio