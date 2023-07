Roma, Alessandrino. Rimane chiusa in casa: paura per un’anziana

Paura per una donna anziana rimasta chiusa nella propria abitazione in zona Alessandrino, a Roma: intervenuti i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.

Alessandrino, donna rimane chiusa in casa: provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco

Un’anziana sarebbe rimasta chiusa nella propria abitazione: provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono mobilitati per liberare la donna.

Il video del salvataggio è stato pubblicato dalla nota pagina Welcome to Favelas su Instagram. Intervenute sul posto anche le Forze dell’Ordine. Al momento, non si hanno notizie sulle eventuali condizioni di salute della donna. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto dal reel condiviso su Instagram dalla pagina Welcome to favelas