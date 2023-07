I Carabinieri della Stazione di Roccasecca (Fr) hanno proceduto all’arresto di un 63enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, in esecuzione del provvedimento di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone.

L’arresto

I militari, rintracciata la persona, che si trovava agli arresti domiciliari in Roccasecca per l’espiazione della pena in seguito ad una condanna per il reato di estorsione, hanno dato esecuzione al provvedimento di revoca del beneficio avendo l’arrestato più volte violato le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino per l’espiazione della pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.