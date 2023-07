Poteva succedere una tragedia, e per un pelo non è capitato. Stamattina a piazza di Aracoeli, ai piedi della cordonata michelangiolesca del Campidoglio e di fronte all’insula romana, in uno dei punti più trafficati di tutta la Capitale, è caduto un pino enorme che per un miracolo non si è schiantato contro auto, motoveicoli o persone.

Sul posto è subito intervenuta la polizia locale di Roma Capitale per la messa in sicurezza della zona.

Non è la prima volta

Non è la prima volta che succede una cosa simile. Nelle scorse settimane erano già caduti altri alberi a piazza Venezia, fortunatamente senza causare feriti o danni gravi.