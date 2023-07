Diverse pattuglie del Comando dei vigili del fuoco di Roma sono intervenute dalle ore 08:56 in via Flaubert, nel comune di Roma, per l’incendio di uno scantinato di un edificio di 4 piani.

Al momento non si hanno notizie di persone coinvolte.

Si è innalzata una grossa colonna di fumo dovuta ai materiali di risulta di vario genere accumulati nello scantinato. È stata necessaria l’erogazione del liquido schiumogeno per abbattere velocemente calore e fumo.

Sul posto 3 APS, 2 ABP, 1 AS, Carro teli, Capo turno provinciale e funzionario di servizio.