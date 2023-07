Roma, attenzione ai furti sulle auto in Centro: un arresto

Furto su auto di turisti nel centro di Roma: un arresto da parte della Polizia Locale

Aveva appena rubato zaini e borse ad un gruppo di turisti l’uomo, di 50 anni, arrestato nella notte di lunedì da una pattuglia della Polizia di Roma Capitale.

Gli agenti del I Gruppo Centro, intorno a mezzanotte, sono stati chiamati da alcuni passanti a Lungotevere Ripa, per una persona che si stava allontanando a forte velocità, a bordo di una Renault Clio, dopo aver forzato la serratura di una Fiat Panda in sosta e rubato i bagagli che si trovavano nel cofano posteriore della vettura parcheggiata.

La pattuglia dopo un lungo inseguimento è riuscita a bloccare la persona alla guida a C.ne Gianicolense, dopo che aveva rischiato di provocare incidenti attraversando più di un incrocio con il semaforo rosso, speronando anche l’auto degli operatori nel tentativo di darsi alla fuga.

Il cinquantenne è stato arrestato e, una volta accompagnato presso gli uffici di via della Greca, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Questa mattina il rito per direttissima per la convalida dell’arresto.