I tecnici ATAC stanno completando gli interventi. Al momento la circolazione risulta regolare con limitazioni di accesso solo per la stazione di Cornelia.

AGGIORNAMENTO ORE 9:39

ATAC, metro A: sospensione temporanea esercizio tratta Ottaviano-Battistini per risoluzione inconvenienti determinati da interruzione su rete elettrica esterna

Per le conseguenze del buco di alimentazione elettrica da rete esterna ad ATAC che si sono verificati dall’inizio servizio di oggi, ATAC ha dovuto momentaneamente sospendere il servizio della metro A nel tratto Ottaviano-Battistini per riconfigurare il sistema di alimentazione elettrica isolando alcuni gruppi di alimentazione.

I tecnici ATAC stanno lavorando presso l’impianto in località CIPRO per ridurre al massimo i tempi della limitazione. Sono stati attivati i servizi sostitutivi di superficie.



AGGIORNAMENTO 10:38

ATAC, Metro A: riattivato servizio su intera linea