Lo sportello dei diritti ci comunica quanto segue:

Sono stati attimi di paura quelli vissuti il 15 luglio 2023 poco dopo le 18:15 a bordo di un aereo della Ryanair, in fase di decollo dall’aeroporto di Roma Ciampino e diretto a Manchester.

Il volo RK-3207/FR-3207 del Boeing 737-800 Ryanair UK, registrato G-RUKL è stato interrotto e l’incidente ha provocato la sospensione della partenza dallo scalo romano per circa 2:20 per poi ripartire raggiungendo Manchester con un ritardo di circa 2,5 ore. In un comunicato diffuso dalle autorità aeroportuali si precisa che l’equipaggio ha rifiutato il decollo a velocità molto bassa a causa di uno dei motori che non ha raggiunto la potenza target. L’aereo è tornato al piazzale.

Secondo quanto riferito da un testimone, il capitano ha annunciato che una delle impostazioni del motore non andava bene. L’aereo ha rullato fino a una piazzola remota dove tre ingegneri si sono occupati del lato sinistro dell’aereo. L’aria condizionata è stata brevemente spenta. Il capitano, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha successivamente annunciato che non erano emerse avarie, tuttavia, molte scartoffie dovevano essere compilate e che presto sarebbero partiti.