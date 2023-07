arrestato 24enne a Cassino per rapina e lesioni

A Cassino, in provincia di Frosinone, è stato arrestato un 24enne che ora deve espiare una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per rapina e lesioni personali.

Il fatto

I Carabinieri della Compagnia di Cassino (Fr) hanno proceduto all’arresto di un 24enne, originario del salernitano, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, in esecuzione all’ordine di carcerazione per espiazione della pena emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (SA).

I militari, rintracciata la persona, che si trovava agli arresti domiciliari a Cassino, hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione dovendo l’arrestato scontare la pena residua di quattro anni, otto mesi e 13 giorni di reclusione per i delitti di rapina e lesioni personali, reati commessi a Salerno nel 2018.

Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino per l’espiazione della pena, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.