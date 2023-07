Chiusure notturne della stazione di Civitavecchia Sud (A12)

A12 Roma-Civitavecchia: chiusure notturne entrata della stazione di Civitavecchia Sud previste nelle due notti del 19 e 20 luglio.

Info e dettagli

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione dei cavalcavia “Strada Poderale” e “Via dell’Orsa Maggiore”, nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella.

Aggiornamenti

