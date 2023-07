Dolore e sgomento a Sora per la tragica scomparsa di Silvia Nicoletti, nota e stimata farmacista di 52 anni: la donna era stata rinvenuta nella mattinata di ieri, 15 luglio 2023, ai piedi del cavalcavia lungo la superstrada Sora-Avezzano.

Lutto a Sora: la donna ritrovata senza vita ai piedi del cavalcavia della Sora-Avezzano è una nota e stimata farmacista di 52 anni

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti riportata da vari organi di informazione, la donna era stata ritrovata senza vita in zona Madonna della Quercia, ai piedi del cavalcavia Sora-Avezzano.

Sul posto erano intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso della donna. Indagini in corso per ricostruire quanto successo.

L’ultimo saluto alla dottoressa Nicoletti si terrà a Sora domani, lunedì 17 luglio 2023, alle ore 10:30 presso la Chiesa di Santa Giovanna Antida.

Le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i cari della donna anche dalla nostra Redazione.

Foto da Facebook